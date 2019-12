Britânicos começam a votar em eleições antecipadas cruciais para o Brexit

O Partido Conservador do primeiro-ministro, Boris Johnson, vai tentar recuperar uma maioria absoluta, perdida devido a expulsões e deserções de deputados insatisfeitos com o rumo do 'Brexit' e também devido ao desentendimento com o aliado Partido Democrata Unionista (DUP) da Irlanda do Norte.

No lado oposto, o Partido Trabalhista lidera a oposição na tentativa de travar o acordo negociado por Johnson com Bruxelas para completar o processo de saída da UE até 31 de janeiro, prometendo renegociar os termos e submeter o resultado a referendo. Os eleitores britânicos têm até às 22h00 (mesma hora em Lisboa) para eleger 650 deputados. Desde 1923 que o Reino Unido não realizava eleições nacionais no mês de dezembro, quando os dias são mais curtos, frios e húmidos devido ao inverno.