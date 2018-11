Brigitte Pinter no palco do Teatro Micaelense

Integrado no Festival de Música dos Açores, organizado pela Associação Cultural Jazzores.



A ilha de Santa Maria foi o ponto de partida do festival na noite de ontem e depois de São Miguel, o festival viaja até às ilhas do grupo central, com o espetáculo “Journey Towards Silence”, concebido pelos músicos Florian Berner (violoncelo) e Bertl Mütter (trombone).“ Journey Towards Silence” será apresentado no Teatro Faialense a 16 de novembro, no Museu dos Baleeiros a 17 e na Ermida do Solar dos Noronhas, em São Jorge, no dia seguinte.