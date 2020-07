Brasil regista 23.529 novos casos e aproxima-se das 80 mil mortes

Segundo a última atualização de um portal com dados fornecidos pelo Governo brasileiro, 1.371.229 pessoas já recuperaram da doença e 647.672 ainda estão sob acompanhamento.

Um consórcio de empresas de comunicação social que também divulga os números da pandemia recolhidos junto das secretarias de saúde dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal informou que o país somou 24.650 casos confirmados de infeção por covid-19 no último dia, havendo um total de 2.099.896 pessoas já infetadas pela doença no país.

Segundo este consórcio, nas últimas 24 horas foram registadas 716 mortes associadas à covid-19, atingindo um total de 79.533 óbitos.