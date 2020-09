Brasil bate recorde com mais de meio milhão de candidatos às eleições autárquicas

O prazo para o registo de candidaturas terminou no sábado e agora o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terá de analisar se cada uma delas cumpre os requisitos legais mínimos.

Segundo o TSE, são 19.077 candidaturas a prefeito, 19.108 a vice-prefeito e 503.740 a vereador, totalizando 541.925 inscrições.

Cerca de 150 milhões de eleitores são chamados às urnas para votarem nos 5.570 municípios do país.

As eleições deveriam ser realizadas em outubro, mas a pandemia de coronavírus obrigou a data a ser adiada para 15 de novembro e, em caso de uma segunda volta, 29 de novembro.

O presidente do TSE, o desembargador Luís Roberto Barroso, alertou os eleitores para "dois vírus" nas eleições: o SARS-CoV-2 e a notícia falsa, esta última capaz de "comprometer o própria democracia".

O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de óbitos por covid-19, com 141.406 óbitos, só superado pelos Estados Unidos, e o terceiro com o maior número de casos confirmados da doença, somando mais de 4,7 milhões, atrás do Estados Unidos e da Índia.