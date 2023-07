Brasil anuncia 34 novas bases policiais fluviais e terrestres na Amazónia

"Estamos a propor 34 novas bases fluviais e terrestres, dependendo da realidade de cada estado", com recursos do Fundo Amazónico, financiado com a ajuda de países estrangeiros, disse o ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino, em entrevista ao programa "A Voz do Brasil", da rádio estatal.

Nas bases, vão operar elementos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional, das polícias estaduais e, "quando for o caso, das Forças Armadas, sobretudo na faixa de fronteira", continuou.

O "Plano Amazónia: Segurança e Soberania" já foi apresentado pelo ministro aos embaixadores de 23 países europeus durante um encontro, na semana passada, em Brasília, capital do país.

O plano vai dar continuidade ao trabalho conjunto com a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol), agora com a criação do Centro de Cooperação Policial Internacional, em Manaus, capital do estado do Amazonas, porque "o que se passa na Amazónia brasileira é de interesse nacional e mundial", reforçou Dino.

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, já tinha afirmado que o plano contempla a ampliação e modernização dos meios navais que patrulham os extensos rios da Amazónia, além das delegacias e dependências da autoridade marítima.