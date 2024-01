Braga entre as 10 cidades europeias em que residentes se sentem mais satisfeitos

As conclusões constam do relatório, de 112 páginas, sobre a Qualidade de Vida na Europa, com base num inquérito realizado entre janeiro e abril de 2023, abrangendo mais de 71 mil residentes de 83 cidades da União Europeia, do Reino Unido, da parte Ocidental dos Balcãs e da Turquia.

Entre as 83 cidades alvo do estudo, Braga está entre as 10 em que os residentes se sentem mais satisfeitos por aí morar, estando também entre as 10 melhores cidades da Europa para imigrantes, idosos e famílias com crianças.

Quanto à mobilidade, Braga, com 70% dos residentes, lidera o ranking das 10 cidades europeias em que os habitantes mais usam o carro num dia normal, sendo que, em média, os veículos são utilizados por 48% dos residentes das restantes cidades estudadas.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, mostrou-se satisfeito com as conclusões do relatório, que refletem as opiniões dos bracarenses.

“Tratando-se de um estudo da Comissão Europeia, sinto-me satisfeito por ver um número tão significativo de bracarenses satisfeitos por viverem na cidade, por estarem felizes e com qualidade de vida. Além disso, sentem que a cidade melhorou ao longo dos últimos cinco anos, nomeadamente na qualidade de vida para os idosos e para as famílias”, afirmou o autarca social-democrata.

No lado oposto está a questão da mobilidade, em que Braga lidera o ‘ranking’ das cidades que mais usam o automóvel.

“Era o único ‘ranking’ que não queria liderar. Temos a maior percentagem de todas as cidades estudadas que usam normalmente a viatura. É um dos principais desafios com que nos confrontamos na atualidade, que é o da mobilidade. Reflete também o crescimento da cidade, mas é uma das prioridades para a intervenção na gestão pública”, assumiu Ricardo Rio.

Braga está também na lista das 10 cidades europeias em que os residentes (27%) menos usam os transportes públicos diariamente. Pior do que Braga, só Skopje (28%), capital da Macedónia, Heraklion (30%), na Grécia, e Verona (30%), em Itália.

Quanto à habitação, a cidade também não faz parte das 10 em que os habitantes consideram ser fácil encontrar casa a um preço razoável.

Neste particular, a Comissão Europeia faz uma comparação com os dados recolhidos em 2019, concluindo que a percentagem de residentes com uma visão positiva da habitação caiu, em média, quatro pontos percentuais (PP), de 38% para 34%, sendo que a maior queda se verificou em cidades com até 250 mil habitantes.

Nos quatro anos, segundo o relatório, Braga é a segunda cidade da Europa em que houve uma maior queda (14 PP) quanto à visão e à perceção dos residentes em encontrar habitação a um preço razoável, sendo ultrapassada apenas por Budapeste, capital da Hungria, em que a visão positiva sobre a habitação diminuiu 18 pontos percentuais.

No primeiro capítulo “Satisfeito por morar na cidade”, o ‘top’ 10 é liderado por Zurique (Suíça), com 97% dos residentes satisfeitos, seguindo-se Copenhaga (Dinamarca), Groningen (Países Baixos), Gdansk (Polónia), Leipzig (Alemanha), Estocolmo (Suécia), Genebra (Suíça), Rostock (Alemanha), Cluj-Napoca (Roménia) e Braga, com um grau de satisfação entre os habitantes de 94%.

Braga (89%) está também entre as 10 melhores cidades da Europa para imigrantes, estando em terceiro lugar, num ‘ranking’ em que neste particular é liderado por Cardiff (95%) (Reino Unido) seguido de Lisboa (90%).

Quanto às cidades europeias que sejam bons lugares para idosos residirem, Zurique volta a liderar, com 95% dos inquiridos a elegerem a cidade suíça, com Braga a fechar a tabela do ‘top’ 10, com uma percentagem de 91% dos votos dos residentes inquiridos.

A classificação das 10 melhores cidades europeias para famílias com crianças é liderada por Cardiff (96%), seguindo-se Oulu (Finlândia), Braga e Leipzig, todas com 95% dos votos dos moradores.

No capítulo intitulado “Cidade segura e Coesiva”, Braga integra também a lista das 10 cidades europeias em que os moradores se sentem mais seguros a caminhar durante a noite (84%), liderada por Copenhaga (87%).