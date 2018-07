Bradford defende respostas adequadas à realidade de cada uma das nossas ilhas

O presidente do Grupo Parlamentar do PS/Açores considera que tem de existir “uma noção muito clara das especificidades da ilha e uma adaptação das soluções que existem às caraterísticas próprias do território”, em vez de “ser sempre a mesma solução aplicada ao todo Regional”, refere citado em nota de imprensa.

Numas jornadas que diz terem sido “exclusivamente dedicadas à ilha do Corvo e não ao Grupo Ocidental, como era hábito”, os parlamentares do PS/Açores reuniram com agentes de vários setores e visitaram um conjunto de empreitadas de grande relevo para a ilha do Corvo, como realçou o líder da bancada socialista: “Os Governos Regionais têm vindo a incrementar um volume de investimento na ilha, isso nota-se muito no valor global dos Planos de Investimentos ao longo dos anos para a ilha do Corvo e nota-se também no terreno”.



Como um dos exemplos da importância de se respeitar a especificidade das ilhas, André Bradford afirmou que o caso do Clube Desportivo Escolar que, por beneficiar “de uma adaptação feita a pensar no caso específico do Corvo”, passou a ter desporto federado na ilha".



Ainda em relação às Jornadas Parlamentares, André Bradford destaca a importância do “contato direto com as pessoas que têm conhecimento direto, específico e concreto sobre a forma como as coisas funcionam”, ouvir quem tem “responsabilidades” e perceber “a dinâmica própria da ilha”.