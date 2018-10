Bosingwa regressa para a ala direita do Sporting Ideal

As mais lidas

No ano transato, Bosingwa dividiu a época entre dois emblemas de Trás-os-Montes, nomeadamente o Mirandela e o Bragança, clubes que militam na mesma divisão que o Sporting Ideal, ou seja, o Campeonato de Portugal.

O futebolista formado no Gondomar deixou boas memórias aquando da temporada 2016/2017, quando representou os “leões” da Ribeira Grande, tendo alinhado em 20 partidas e marcou dois golos.

Está encontrado o lateral direito que Paulo Meneses tanto ansiava para a defesa do Sporting Ideal: trata-se de Ricardo Silva, mais conhecido no meio como ‘Bosingwa’, atleta de 25 anos que regressa à Ribeira Grande.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok