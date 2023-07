Borrell desloca-se na quinta e sexta-feira ao Níger para reforçar parceria com UE

Segundo um comunicado, Borrell vai ainda aproveitar a deslocação para debater as duas missões de parceria da UE: EUCAP Sahel Níger, que o alto representante da UE para a Política Externa e de Segurança vai visitar, e a EUMPM Níger.

NA agenda estarão ainda incluídas questões de migração, de transição ecológica e a situação geopolítica, incluindo a agressão da Rússia à Ucrânia.

A Missão de Reforço das Capacidades Civis EUCAP Sahel Níger foi criada em 2012 pela UE com o objetivo geral de reforçar o setor da segurança interna do Níger e a sua capacidade de combater as várias ameaças à segurança.

Desde então, a EUCAP Sahel Níger tem apoiado as forças de segurança interna nigerinas, as autoridades nacionais e os intervenientes não estatais através de uma série de programas e atividades diferentes.

Por seu lado, a missão de parceria militar EUMPM Níger foi aprovada em dezembro de 2022 com o objetivo de apoiar as autoridades de Niamey na luta contra os grupos terroristas armados.

A missão visa reforçar a capacidade das Forças Armadas do Níger para conter esta ameaça, proteger a população do país e garantir um ambiente seguro, na observância das disposições legais em matéria de direitos humanos e do direito internacional humanitário.