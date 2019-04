Bombeiros resgatam dois jovens perdidos na Lagoa do Fogo

As mais lidas

Chegou-se mesmo a fazer um pedido para os Bombeiros de Vila Franca, para estes procurarem os jovens do outro lado da lagoa, mas acabou por não ser necessária a sua deslocação, uma vez que os jovens foram encontrados rapidamente, do lado da Ribeira Grande.

Os jovens perderam-se e tiveram de chamar os bombeiros, que deslocaram duas viaturas e cinco elementos à Lagoa do Fogo. Os bombeiros aconselharam os jovens a ficar junto à lagoa, para mais facilmente serem descobertos.

Segundo apurou o Açoriano Oriental, o alerta foi dado pelos próprios jovens, por volta das 20 horas de sábado e a operação de resgate só ficaria completa cerca de duas horas e meia depois, já de noite e depois das 22h30. Os jovens eram habitantes locais e conheciam o trilho da Lagoa do Fogo. A descida, feita pelo lado da Ribeira Grande, junto aos miradouros, foi realizada ainda em boas condições de visibilidade, mas quando os jovens quiseram regressar, já um denso nevoeiro se tinha entretanto abatido sobre a Lagoa do Fogo.

Os Bombeiros da Ribeira Grande resgataram na noite de sábado dois jovens, um rapaz e uma rapariga, que se encontravam perdidos na Lagoa do Fogo, devido ao intenso nevoeiro.

