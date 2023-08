Bombeiros pedem olhar político “diferente” perante dificuldades

O presidente da Federação dos Bombeiros dos Açores (FBA) considera que os agentes e instituições políticas devem “olhar de forma diferente” para os bombeiros, num momento em que a inflação está a criar sérias dificuldades à sua atividade.

“O governo, os deputados, os autarcas, as instituições políticas têm de olhar de forma diferente para os nossos bombeiros, desde logo começando por dialogar e entregar às associações humanitárias as dotações financeiras suficientes para que a sua sustentabilidade não se agrave, face ao aumento do preço dos combustíveis, dos produtos e equipamentos e das remunerações, condicionados que estamos por uma taxa de inflação que não se conhecia há mais de 30 anos”, diz José Braia Ferreira. Que apela à união entre as várias corporações no sentido de sacrificar o “individual” em “nome do coletivo”.

O presidente da FBA associou-se recentemente à sessão solene comemorativa do 144.º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada e nessa altura também expressou a sua posição, elencando o que urge fazer nos Açores pelos ‘soldados da paz’. Entre as reivindicações incluem-se a criação do estatuto do Dirigente Associativo Voluntário, para que haja “dirigentes associativos conscientes dos seus deveres e participativos, mas também com direitos”, e a revisão da estrutura orgânica do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores de modo a contemplar um comando de bombeiros. Mas não é só. Dessa lista faz ainda parte, entre outros aspetos, a aprovação e publicação do Regime Jurídico do Bombeiro dos Açores, vulgo Estatuto Social, já consensualizado com a FBA e associações, e a conclusão do projeto de financiamento e sustentabilidade do sistema de socorro açoriano, através das associações e corpos de bombeiros.

“Rogo (...) a todos os dirigentes associativos, aos comandos e bombeiros para se unirem em torno dos objetivos estratégicos na defesa dos bombeiros açorianos”, salientou.



Braia Ferreira faz notar que, sem corporações financeiramente equilibradas, estas não conseguem garantir a sua solvabilidade, nem tão pouco “construir instrumentos de gestão para apoio à criação de modelos de carreiras e remunerações dos bombeiros com contratos de trabalho”.

Na verdade, “sem uma Lei-Quadro do Financiamento dos Bombeiros, onde se preveja a criação de ‘Contratos Programa’, com expressão das responsabilidades de cada uma das partes, a sobrevivência deste movimento único de expressão de cidadania – os bombeiros voluntários - tem os seus dias contados”.