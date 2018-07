"Bombeiros pedem mais meios para salvamentos na Lagoa do Fogo" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que acontecem cada vez mais incidentes na Lagoa do Fogo e bombeiros pedem mais avisos e pequeno barco para apoiar salvamentos.

"Liceu serve de sala de ensaio para Conservatório de Loures" é o título da manchete fotográfica. "Uso balnear de zonas não vigiadas suscita preocupação", "Câmara apela à criação de um roteiro da baleação", "Sindicato critica certificação do aeroporto das Lajes", "Obra parada no Estádio Jácome Correia" e "Portugal campeão da Europa de sub-19" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.