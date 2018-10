Bombeiros de Arcos de Valdevez resgatam com sucesso duas mulheres perdidas em trilho

Segundo Filipe Guimarães, as duas mulheres, com 35 e 38 anos, foram encontradas no trilho Glaciar e Alto Vez, encontrando-se "bem de saúde".

"Apresentam apenas sinais de hipotermia mas estão bem", disse o comandante daquela corporação do distrito de Viana do Castelo.

Filipe Guimarães explicou que "os bombeiros de Arcos de Valdevez foram acionados cerca das 20:40 de sábado, após um pedido de ajuda feito pelas duas mulheres ao 112 espanhol e que as mulheres foram encontradas pelas 22:50".

"Os bombeiros de Arcos de Valdevez fizeram deslocar para o local três viaturas e sete operacionais. Com a missão de resgate delineada os operacionais rapidamente percorreram os dois trilhos conseguindo localizar as duas espanholas cerca de duas horas e dez minutos após o pedido de socorro", destacou Filipe Guimarães.

Segundo o comandante daquela corporação, as duas mulheres iniciaram aquele percurso cerca das 17:00.

"Encontravam-se a fazer um trilho que se inicia no lugar de Porto Cova, Sistelo, e a cerca de dois quilómetros, em uma zona onde o percurso se cruza com outro trilho, entraram no trilho do Glaciar e Alto Vez, tendo ficado sem referências. O cair da noite também contribuiu para que se desorientassem", especificou.

De acordo com a informação que consta na página da internet da Câmara de Arcos de Valdevez, o trilho do Glaciar e do Alto Vez é um percurso pedestre denominado de Pequena Rota (PR), cuja marcação e sinalização cumprem as diretrizes internacionais.

O trilho tem uma extensão de 12.45 quilómetros, grau de dificuldade médio e uma duração de cinco horas.

Este percurso localiza-se na vertente norte da Serra da Peneda, no extremo noroeste do concelho de Arcos de Valdevez e envolve o território da freguesia de Sistelo, percorrendo parte do lugar de Porta Cova.