Bombeiros da Praia da Vitória sagram-se vice campeões do mundo de trauma em África do Sul

Trata-se de mais um prémio que é trazido pelas mãos de 3 dos nossos bombeiros, mas é trabalho de todos quantos, dia após dia, dão o seu melhor em prol desta associação, pois esta equipa é, também, trabalho de todo o grupo e das respectivas famílias."



O responsável salienta, ainda, a qualidade do trabalho que se pratica na região em termos de emergência hospitalar "Significa também um orgulho por ver que nos Açores se pratica a melhor emergência pré-hospitalar do país, e isso é fruto de um trabalho deste Corpo de Bombeiros, da população da Praia da Vitória, da Câmara Municipal da Praia da Vitória, do Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores e do próprio Governo Regional dos Açores."



Luís Vasco Cunha deixa, ainda, um convite a todos os açorianos para estarem presentes no campeonato nacional em 2019 que terá lugar na Praia da Vitória e garante que organizarem a prova no próximo ano é a prova de que "o sonho comanda a vida".





Luís Vasco Cunha admite que, depois de em 2017 arrecadarem o título de campeões do mundo, os bombeiros açorianos não descuraram a vertente competitiva. "Sendo esta a nossa terceira participação consecutiva num mundial e após termos sido Campeões em 2017, é evidente que a parte competitiva estava subjacente. Felizmente conseguimos mostrar que os resultados anteriores não foram obra do acaso, até porque a equipa que agora se sagrou vice-campeã é diferente da Campeã de 2017".Este prémio tem, mais uma vez, um sabor especial para a corporação de bombeiros que envia, todos os anos, alguns elementos para auxílio no combate aos fogos no continente português: "Em primeiro lugar, um orgulho enorme ao ver hasteadas bem alto as bandeiras dos Açores e de Portugal, num momento de emoção indescritível.