Bomba de 220 quilos da Segunda Guerra Mundial desativada em França

O engenho explosivo foi descoberto durante trabalhos realizados na proximidade de Rouen. A bomba será destruída nos próximos dias, de acordo com a autarquia local.

As pessoas que residiam num perímetro de 270 metros em redor do local onde a bomba foi encontrada foram retiradas a partir das 07:00.

Uma bomba inglesa de 220 quilos, datada da Segunda Guerra Mundial, encontrada no fim de junho em Rouen (noroeste de França), foi este domingo neutralizada, anunciaram as autoridades locais.

