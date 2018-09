Bolsa de Nova Iorque encerra em terreno misto

As mais lidas

O índice S&P 500, que representa as 500 maiores empresas norte-americanas, fechou praticamente sem alterações, ao cair 0,01% para os 2.901,51 pontos, enquanto o índice tecnológico Nasdaq subiu 0,26% para 8.109,54 pontos.

No encerramento das operações, o Dow Jones Industrial Average recuou 0,09% para 25.964,82.

A bolsa de Nova Iorque terminou esta sexta feira em terreno misto, com o Dow Jones Industrial Average a cair 0,09%, numa sessão afetada pela falta de acordo entre os Estados Unidos e o Canadá, sobre relações comerciais.

