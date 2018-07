Bolsa de mérito escolar premeia os melhores alunos da Ribeira Grande

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio destacou o “bom desempenho” dos alunos das escolas básicas e secundária do concelho cujos resultados no ano letivo 2017/18 colocou-os entre os melhores, conferindo-lhes o acesso à bolsa de mérito escolar, uma iniciativa que pretende recompensar os alunos pelo aproveitamento escolar obtido nas disciplinas de Português e Matemática.

A bolsa de mérito escolar foi uma das propostas vencedoras do Orçamento Participativo de 2015 que a autarquia implementou em 2016 e, face à premência da iniciativa, optou por manter nos anos seguintes, premiando os melhores alunos da Ribeira Grande.





Explica nota de imprensa que a bolsa de mérito escolar consta de um conjunto de aulas de surf em regime de surf camp, permitindo aos jovens a partilha de experiências e convívio. Os alunos serão repartidos por dois grupos, sendo que o primeiro começa as atividades já na próxima segunda-feira, 23 de julho, e o segundo grupo a 30 de julho, sempre entre as 10 horas e as 17horas com almoço e transporte incluídos.





Na cerimónia pública de entrega das bolsas de mérito escolar aos alunos distinguidos, Alexandre Gaudêncio parabenizou os presentes pelos “excelentes resultados alcançados no ano letivo findo”, desejando que o prémio atribuído “seja um exemplo e um incentivo para que no próximo ano os demais alunos se sintam ainda mais motivados para alcançarem bons resultados escolares.”





A continuidade deste projeto revela que “as propostas vencedoras do Orçamento Participativo podem ser implementadas continuamente e apostam numa cidadania mais ativa”, realçou o presidente da autarquia. As aulas de surf serão ministradas pela Nomadik Surf Academy.