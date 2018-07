“Bolinhas de sabão” enchem a Ribeira Grande de cor e animação

O polidesportivo da Ribeira Grande foi palco, esta sexta-feira, da quarta edição do projeto “Bolinhas de Sabão”, altura em que juntou cerca de três centenas de crianças dos vários CATL’s do concelho.

O ponto alto do evento, refere nota de imprensa da autarquia, deu-se ao meio-dia com as crianças a lançarem para o ar milhares de bolinhas de sabão na presença do presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio.



Recorde-se que esta iniciativa surge na sequência das atividades desenvolvidas ao abrigo do protocolo de cooperação – Centro de Recursos de Apoio Integrado ao Desenvolvimento Sócio-educativo dos Centros de Atividades de Tempos Livres (CRAI), estabelecido entre o Instituto da Segurança Social dos Açores (ISSA, IPRA) e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) de todos os concelhos da ilha de São Miguel.

O protocolo CRAI foi iniciado em 2011 e tem centrado as suas atividades em torno da importância do lazer e do tempo livre infantil. Pretende, acima de tudo, contribuir para uma valorização dos tempos livres das crianças e uniformização de procedimentos e metodologias entre os vários CATL’s.