Bolieiro recebe grupos convidados para o Festival de Folclore da Relva

Oriundos da Eslováquia, Holanda e Trofa deslocaram-se aos Paços do Concelho para a apresentação de cumprimentos e troca de lembranças.



Na ocasião, o edil afirmou que “Ponta Delgada tem-se desenvolvido fortemente nos últimos anos, fruto da capacidade e dinâmica cultural, mas também do potencial sob o ponto de vista de destino turístico que somos”.



Segundo nota de imprensa, o presidente sustentou que Ponta Delgada tem muito para oferecer a quem visita o concelho, numa riqueza que não se esgota na beleza das paisagens naturais ou qualidade do serviço de alojamento ou restauração, mas antes prima pela “oportunidade de experiências culturais e identificadoras da cultura popular”.





O Rancho Folclórico da Trofa, o Folklórny súbor “Bystrina” (Eslováquia) e o Folkloristische dansgroep “De Iesselschotsers” (Holanda) marcam presença amanhã, sábado, no Grande Festival de Folclore da Relva, evento que conta ainda com o Rancho Folclórico da Casa do Povo do Livramento, o Grupo Folclórico da Fajã de Baixo, o Grupo Folclórico e Etnográfico de S. Pedro de Vila Franca do Campo e o Grupo Folclórico Ilha Verde de Ponta Delgada.



Numa organização conjunta da junta de freguesia da Relva e do Grupo Folclórico de Cantares e Balhados da Relva, os grupos irão atuar no Jardim 5 de Agosto, na Relva, a partir das 21 horas.