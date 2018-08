Bolieiro apoia candidatura de Pedro Nascimento Cabral

José Manuel Bolieiro, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, apoia a candidatura de Pedro Nascimento Cabral, podendo assumir a coordenação do Conselho Consultivo, um novo órgão que tem como função aconselhar o presidente do partido.

O autarca anunciou hoje o seu apoio à candidatura de Pedro Nascimento Cabral, que disputa a liderança do PSD/Açores contra Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande.



Segundo a informação recolhida, José Manuel Bolieiro, ficará com as funções de coordenador do Conselho Consultivo do partido, um novo órgão que pretende reunir pessoas com "um especial conhecimento e experiência no pensamento e na ação política".

O Conselho Consultivo irá reunir de forma ordinária duas vezes ao longo do ano, ou sempre que seja convocado, aconselhando o líder do partido, através da emissão de pareceres, sobre assuntos de relevante interesse social, político e económico da Região Autónoma dos Açores.

Terão assento neste Conselho Consultivo todos os antigos Presidentes do PSD/Açores, que poderão reunir com as personalidades que entenderem ser importantes para a formação e elaboração das suas opiniões.

Segundo Pedro Nascimento Cabral, este Conselho Consultivo “vai colaborar de forma assídua com o presidente do partido para a construção de uma vitória da Social Democracia na Região Autónoma dos Açores”.