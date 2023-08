Boavista inverte previsões e ‘tomba’ campeão Benfica nos ‘descontos’

No Estádio do Bessa, no Porto, o avançado eslovaco deixou os anfitriões em êxtase, aos 90+13 minutos, e foi ‘herói’ num jogo repleto de emotividade, após ter respondido (55) ao golo inaugural do argentino Ángel Di María (22), da mesma forma como o suplente Bruno Lourenço (90), de penálti, ‘anulou’ o segundo tento das ‘águias’, da autoria de Rafa (75).

A surpresa ‘axadrezada’ começou a desenhar-se aos 50 minutos, devido à expulsão com cartão vermelho direto do croata Petar Musa, que, na quarta-feira, tinha ajudado o clube da Luz a arrebatar a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao FC Porto (2-0), em Aveiro.

O Boavista, que terminou igualmente reduzido a 10 unidades, após a expulsão de Bruno Lourenço (90+11 minutos), entrou a ganhar numa edição da I Liga pela segunda ocasião seguida e juntou-se no topo partilhado da classificação a Gil Vicente, Casa Pia, Arouca, Sporting, Famalicão, FC Porto, Rio Ave ou Vitória de Guimarães, todos com três pontos.

Prolongando as boas sensações do segundo tempo da Supertaça, Roger Schmidt trocou Mihailo Ristić pelo reforço David Jurasék no flanco esquerdo da defesa e deu a primeira titularidade em cerca de nove meses ao avançado Petar Musa, substituto de João Mário.

Bruno Onyemaechi e o regressado Tiago Morais sobressaíram como novidades no ‘onze’ inicial do conjunto de Petit, que está impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores e procurou desde cedo condicionar a supremacia técnica das ‘águias’ com combatividade.

Essa agressividade foi sendo exponenciada ao longo do primeiro quarto de hora, quando o trio de médios do Boavista já tinha sido punido com outros tantos cartões amarelos, por entre um ‘tiro’ cruzado de Fredrik Aursnes travado por João Gonçalves, ao nono minuto.

Os anfitriões soltavam-se em alguns contra-ataques, mas vacilaram aos 22 minutos, com Rafa a captar um passe longo de Jurasék para vencer o duelo perante Rodrigo Abascal e isolar-se a partir do círculo central, correndo sem oposição até servir o tento de Di María.

O Benfica ficou mais confortável no controlo das incidências e impediu sobressaltos junto da baliza de Odysseas Vlachodimos até ao intervalo, apesar das dificuldades na ligação setorial, que apenas o argentino tentou disfarçar com um ‘chapéu’ torto, aos 27 minutos.

O intervalo ajudou a revigorar o ânimo do Boavista, que passou a jogar em superioridade numérica aos 50 minutos, após ‘pisão’ de Musa sobre Abascal, e igualou aos 55, numa finalização de Bozeník ao centro de Onyemaechi, após interceção imperfeita de Jurasék.

O paradigma do encontro mudava radicalmente em pouco tempo, levando mesmo Roger Schmidt a preterir Di María para incluir Morato num improvisado trio de centrais, mas, de forma paradoxal, os visitantes puxaram dos galões de campeões nacionais e arriscaram.

Rafa tirou partido da desatenção de Filipe Ferreira e atirou à trave, aos 69, seis minutos antes de assumir novamente protagonismo e cabecear para o 2-1, volvidas duas defesas de João Gonçalves diante de Orkun Kökçü e João Neves, que tiveram o auxílio da barra.

Petit sentiu a necessidade de o Benfica cerrar fileiras até ao final e chamou por Jeriel De Santis, que, perto dos ‘descontos’, capitalizou uma saída em ‘falso’ de Odysseas perante Bozeník para ganhar espaço na área lisboeta e ser derrubado em falta por António Silva.

Bruno Lourenço tratou de converter com sucesso a grande penalidade e deixou a partida enlouquecida até ao derradeiro ‘suspiro’, tendo sido mesmo expulso aos 90+11 minutos, após o suplente David Neres ter sido mais um a abanar os ‘ferros’ da baliza do Boavista.

Com o Benfica balanceado para a frente, De Santis tirou a bola a António Silva e isolou Róbert Bozeník, que ‘ofereceu’ os três pontos às ‘panteras’, aos 90+13 minutos, pese a tentativa imediata do central em resgatar o empate num cabeceamento alto e negar sem sucesso a primeira derrota sofrida pelos ‘encarnados’ na abertura da I Liga em 10 anos.