Bloco desafia PS a escolher entre esquerda e direita na lei de bases da saúde

O desafio foi feito pela coordenadora bloquista, Catarina Martins, no encerramento de um encontro, em Lisboa, que juntou especialistas para discutir o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a nova Lei de Bases da Saúde, em que acusou a direita, PSD e CDS, de, ao quererem deixar “tudo na mesma, aprofundar o caminho da privatização”.

O Bloco de Esquerda desafiou este domingo o PS a escolher entre a direita e a esquerda para avançar com uma nova lei de bases da saúde.

