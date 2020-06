Black Eyed Peas, Anitta e Xutos & Pontapés no Rock in Rio Lisboa 2021

Estes três nomes estavam confirmados para a edição deste ano, transitando agora para 2021, reagendado para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho no Parque da Bela Vista.

Hoje foram também anunciadas nas redes sociais as atuações da cantora brasileira Ivete Sangalo e dos portugueses HMB, David Carreira e Bárbara Tinoco.

Em abril, foi revelada para 2021 a presença dos norte-americanos Foo Fighters e The National e do britânico Liam Gallhagher, que deveriam atuar este ano no Rock in Rio Lisboa.

O Rock in Rio Lisboa realiza-se de dois em dois anos, desde 2004, no Parque da Bela Vista, onde é montada a ‘Cidade do Rock’.

Segundo a organização, a 10.ª edição irá realizar-se em 2022, retomando os anos pares.

Para a edição deste ano tinham sido anunciados outros artistas, nomeadamente Post Malone, Duran Duran, A-ha, Camila Cabello e Bush.

Em abril, a organização do festival explicava que "caso algum dos artistas inicialmente previstos para atuar no Palco Mundo em 2020 não se confirme para a edição de 2021, os portadores de bilhete para esse dia específico poderão trocar o seu bilhete para uma data à escolha, efetuando um processo de revalidação do mesmo, ou solicitar o reembolso no prazo de 30 dias a contar da data da ‘não confirmação’".