Bispo presidiu à Festa do Santo Cristo da ilha de Santa Maria

O bispo de Angra, D. Armando Esteves Domingues, presidiu ontem à missa e à procissão solenes da Festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres da ilha de Santa Maria, numa organização que se repete há 53 anos, sempre uma semana depois das Festas do Santo Cristo de Ponta Delgada.

Conforme refere o Igreja Açores, a Festa do Santo Cristo da ilha de Santa Maria nasceu em 1971 quando um grupo de funcionários do Aeroporto, não podendo deslocar-se a Ponta Delgada, decidiu organizar uma festa semelhante onde os marienses pudessem pagar as suas promessas, tal como faziam em São Miguel.

A missa e a procissão do Santo Cristo da ilha de Santa Maria acontecem a partir da Igreja de Nossa Senhora das Vitórias, para onde foi no sábado a imagem do Ecce Homo, desde a Igreja Matriz de Vila do Porto. Na ocasião, o bispo de Angra afirmou que “olhar para o rosto da imagem do Ecce Homo cala-nos todas as palavras mas não nos pode calar o coração”, tendo D. Armando Esteves Domingues desafiado ainda os marienses a combater a cultura da indiferença e a não descansar diante do sofrimento.

“Cristo é vida, nunca morre. Ele carrega nas suas costas todas as dores que ainda hoje se repetem”, afirmou D. Armando Esteves Domingues durante a missa que antecedeu a procissão da mudança da imagem e da entrega à Irmandade, que decorreu no sábado.



Por seu lado, o padre Rui Silva, ouvidor da ilha de Santa Maria, afirmou ao Igreja Açores que “os marienses vivem esta festa com fé, com alegria e esperança”.



Refira-se que além de São Miguel e Santa Maria, o Santo Cristo é ainda celebrado na Graciosa, São Jorge e Flores, para além do continente português e Canadá.