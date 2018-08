Bis de Sergio Aguero 'dá' Supertaça inglesa ao Manchester City

O Manchester City conquistou este domingo a Supertaça de futebol de Inglaterra após vencer o Chelsea por 2-0, com ‘bis’ de Sergio Aguero em desafio disputado no Estádio de Wembley, em Londres.

Com Bernardo Silva a titular, os ‘citizens’ impuseram-se com dois tentos do argentino, aos 13 e 58 minutos, garantindo ao campeão inglês o primeiro troféu da época – Aguero é recordista de golos pelo clube, atingindo já a marca de 201.

No primeiro tento, num ataque rápido, Aguero recebeu à entrada da área e rematou para fora do alcance do compatriota Caballero.

Depois, numa segunda parte em que os pupilos de Guardiola intensificaram o domínio, e chegaram ao 2-0 em contra-ataque, concluído com remate de primeira do sul-americano, após passe do que atirou de primeira.

Enquanto o Manchester City, campeão com o recorde de 100 pontos, atravessa um processo de maior continuidade, o Chelsea inicia uma nova fase, depois de o treinador Maurizio Sarri substituir o compatriota Antonio Conte.

O campeão ainda não conta com De Bruyne e o inglês Sterling, que disputaram com as suas seleções as meias-finais do Mundial2018.

Esta é a quinta vez que o Manchester City conquista a Supertaça, após as de 1937, 1968, 1972 e 2012.