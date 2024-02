‘Bis’ de ‘Rafa’ deu a vitória ao Rabo de Peixe

O Rabo de Peixe somou ontem de manhã, em Castelo Branco, a segunda vitória consecutiva no Campeonato de Portugal Série C, ao ganhar ao Benfica local por 1-2, na partida que abriu a 22.ª jornada.



Rafael Benevides, com um golo em cada metade do encontro, deu os três pontos ao conjunto de Nelo e infligiu a primeira derrota caseira ao Benfica de Castelo Branco esta temporada.



‘Rafa’ marcou nas dois ocasiões correspondendo da melhor forma aos cruzamentos de João Ventura, tendo os albicastrenses ainda reduzido, por intermédio de Danny Silva, na reta final do desafio.



O Rabo de Peixe, que acabou a partida reduzido a 10 elementos, por expulsão de Elson Santos, venceu fora de portas pela terceira vez esta temporada e mantém o sétimo lugar, mas com 26 pontos.



No topo da classificação, o Lusitânia perdeu a liderança do Campeonato de Portugal Série C ao empatar 2-2 no reduto do Gouveia.



Os ‘Lobos da Serra’ até estiveram a ganhar por 2-0, mas na segunda parte os lusitanistas recuperaram no marcador com golos de Nani e Pedro do Rio, alcançando assim um ponto, mas caindo para o segundo posto com 38, menos dois que o União de Santarém, o primeiro classificado.



Quem também empatou nesta jornada foi o Fontinhas, que em Peniche somou um ponto graças à igualdade 1-1.



Os ‘rubro negros’ até estiveram a perder na partida, empataram por intermédio do central Henrique Mendes e , no último lance do desafio, o guarda-redes Telmo Guedes segurou o empate ao defender uma grande penalidade convertida por Pedro Costa.



Este foi o segundo empate do Fontinhas no campeonato, mantendo a equipa de João Cortesão o 10.º lugar (em zona de despromoção), mas com 23 pontos e menos dois jogos.