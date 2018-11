Binter expande acordo de code-share com a SATA

A partir desta terça-feira, a companhia aérea Binter comercializa voos com destino a Boston, em code-share com a SATA, anunciou em comunicado a companhia aérea açoriana.

De acordo com o comunicado, o voo parte da Gran Canaria, realiza uma escala em Ponta Delgada, antes de seguir para Boston.







Esta colaboração entre a Binter e a SATA proporciona “uma maior comodidade aos passageiros que viajam da Gran Canaria para Boston, com a utilização de um bilhete único que inclui ambos os voos, sob um único código de reserva e apenas um check-in”, diz a companhia aérea açoriana, explicando que a Binter oferece ainda “voos inter-ilhas totalmente grátis aos passageiros que viajam para Boston a partir de outras ilhas das Canárias”.





Desta forma, o primeiro voo realiza-se em abril de 2019, partindo Gran Canaria, no sábado, dia 6 de abril, às 12h15, chegando a Ponta Delgada às 14h15. O voo segue para Boston às 15h45, com chegada prevista às 17h25 (horas locais de Boston) do mesmo dia, adianta o comunicado.





O voo de regresso parte de Boston à sexta-feira, às 21h20, chegando a Ponta Delgada às 6 horas de sábado. A ligação para a Gran Canaria parte às 7h45, chegando às 11h40 (horas locais).





A partir de 12 de junho de 2019, a Binter e a SATA vão disponibilizar uma frequência semanal adicional, no mesmo horário. O voo para Boston irá realizar-se à terça-feira e o voo de regresso será à segunda-feira, com chegada prevista à Gran Canaria na terça-feira.





Acrescenta a nota da companhia aérea açoriana que o “Coordenador-Geral da Binter, Juan Ramsden, sublinha que este é um novo passo da companhia na expansão da conetividade das Canárias a novos destinos de viagem, assim como para o desenvolvimento da economia das ilhas e da sua rede de negócio, um objetivo que a Binter tem ambicionado desde a abertura das suas rotas internacionais”.





“Esta aliança com a SATA permite-nos alcançar mercados, como o americano, para onde dificilmente voaríamos sozinhos, neste momento”, explica Juan Ramsden.





Por seu turno, António Teixeira, presidente do Conselho de Administração da SATA Internacional – Azores Airlines, refere que “estamos muito entusiasmados com a expansão do nosso atual acordo de code-share com a Binter para o mercado norte-americano, que irá claramente beneficiar os nossos clientes que procuram ligações de/para as ilhas Canárias. Ademais, esperamos aumentar o potencial de ligação do tráfego de passageiros entre as Canárias e Boston, assim como Toronto, juntando-nos a esta companhia líder no mercado das Canárias".