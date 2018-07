Bilhetes para o Festival das Marés já estão à venda

De acordo com a organização, em nota de imprensa, o passe-geral tem um custo de 15 euros e o preço do bilhete diário oscila entre os 8 e os 12 euros (8 euros quinta-feira, 10 euros sexta-feira e 12 euros sábado).



Os concertos terão lugar, como habitualmente, no campo de futebol dos Mosteiros, refere nota de imprensa e o evento conta um diversas atividades um pouco por toda a freguesia.



Em termos de cartaz, o mesmo privilegia os artistas locais, regionais e nacionais, com uma oferta para os mais variados gostos e que inclui diversos estilos musicais, desde o pop, rock e eletrónica., acrescenta a nota.



Um dos pontos altos do festival, tem lugar no dia 23 de agosto, e trata-se do concerto da Banda Filarmónica Fundação Brasileira, uma das mais antigas dos Açores, que irá atuar com a fadista portuguesa Raquel Tavares.Neste mesmo dia atuam ainda os RealORBeatz, FHV e Az Kicker.



Na sexta-feira,dia 24 de agosto, é a vez de subiram ao palco os The Code, os Anjos, Waze e Play.



A 25 de agosto (sábado), o palco está por conta de João Pedro Pais, numa noite em que também atuam Paulo Sousa, Deejay Telio, Joana e Ninja Kore.

Os locais de venda encontra-se nos Mosteiros, Sete Cidades, Feteiras, São Vicente, Ponta Delgada, Furnas, Povoação, Vila Franca do Campo, Ribeira Grande e Lagoa.