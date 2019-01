Bilhetes para danças e bailinhos na Praia da Vitória à venda a partir de 26 de janeiro

Nos próximo sábado, dia 26 de janeiro, depois das 22 horas, serão colocados à vendas, os bilhetes para a exibição das comédias, danças e bailinhos do tradicional Carnaval terceirense, a decorrer no Auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória, em ticketline.sapo.pt.

Este foi um anúncio feito, por Carlos Armando Costa, vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória e responsável pela Cooperativa Praia Cultural, ressalvando, citado em nota de imprensa, que “cada pessoa pode apenas adquirir um máximo de quatro bilhetes para cada uma dos dias” do entrudo.





O Auditório do Ramo Grande, à semelhança dos anos anteriores, abre as suas portas, durante quatro dias (sábado, dia 2 de março, a partir das 19 horas; domingo, dia 3, depois das 15 horas; segunda-feira, dia 4, pelas 17 horas; e terça-feira, dia 5, às 15 horas).





“O município apoia, uma vez mais, o Carnaval da ilha Terceira, mantendo assim esta tradição que faz parte da nossa identidade cultural e constitui a maior manifestação de teatro popular do País”, disse Carlos Armando Costa, sublinhando que “é fundamental continuarmos a apostar na promoção das tradições enraizadas na nossa ilha, demonstrando o que nos caracteriza enquanto povo, e o Carnaval é, sem dúvida, um grande exemplo do que se faz de melhor na Terceira”.





Refira-se que a partir de sábado os bilhetes estão disponíveis para compra online, mas a partir da próxima segunda-feira, dia 28 janeiro, os mesmos poderão também ser adquiridos nas bilheteiras da Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira, nos dias úteis, das 9 horas às 17 horas, ou ainda na bilheteira do próprio Auditório do Ramo Grande, nos dias de cinema ou espetáculos”. Os bilhetes terão um custo unitário de 7,50 euros por dia.





Explica a nota de imprensa que este ano, segundo dados ainda preliminares, participam no Carnaval da ilha Terceira mais de oito dezenas de grupos, sendo que deslocar-se-ão à ilha um grupo da costa Leste dos Estados Unidos da América e outro de Toronto (Canadá). Das 66 danças e bailinhos, só o lugar da Casa da Ribeira, na freguesia de Santa Cruz da Praia da Vitória, é que apresenta uma dança de espada. Registam-se ainda 16 grupos no âmbito do Carnaval Sénior.





Aliás, disse ainda Carlos Armando Costa, “também à semelhança dos anos anteriores, o Auditório do Ramo Grande vai receber os grupos do Carnaval Sénior, sendo abertas as portas (gratuitamente) ao público em geral, no fim de semana de 23 e 24 de fevereiro”.





O Carnaval Sénior tem o apoio do município da Praia da Vitória nas componentes de organização, logística e promoção do evento.