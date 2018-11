Bilhetes à venda para a Passagem de Ano na Povoação

Segundo avança nota de imprensa e como forma de ajudar as várias instituições locais, a Câmara Municipal da Povoação deu a cada Junta de Freguesia 100 bilhetes para que estas, através de sorteio, oferecessem a uma entidade local, que depois fará a respetiva venda para angariação de receita. A





Desta forma, na Ribeira Quente são os Escuteiros os responsáveis pela venda; nas Furnas, o Grupo Folclórico das Camélias; em Água Retorta, o Grupo Folclórico da Casa do Povo; no Faial da Terra, a Sociedade Musical Sagrado Coração de Jesus; em Nossa Senhora dos Remédios, Grupo Motard da Povoação e na Povoação, o Mira-Mar Sport Club.







Acrescenta a nota de imprensa que a partir do dia 7 de novembro, quarta-feira, os bilhetes estarão também à venda na loja Açores nas Portas do Mar.





Recorde-se que a passagem de ano na Povoação contará com a presença dos luso-canadianos Starlight e com fogo-de-artifício. O evento vai decorrer no Gimnodesportivo e os bilhetes estão à venda por 5 euros e as mesas por 10.





A abrir o concerto estarão os micaelenses Musix com Lina Freitas, Luís H. Bettencourt, David Rita, Brain Bandarra e João Godinho enquanto Diogo Amaral será o DJ convocado para animar a madrugada de 2019, adianta a nota.







Os Starlight são uma banda luso-canadiana, de origem do concelho da Povoação, que muito sucesso faz além-fronteiras.





Ao longo de mais de 30 anos de carreira, os vários sucessos musicais transformaram os Starlight num dos grupos de animação mais populares junto das comunidades portuguesas do Canadá, da EUA, em Portugal e um pouco por toda a restante diáspora espalhada pelo mundo.