Bilhetes à venda para a 2ª edição do Caloura Blues

Os bilhetes para a 2ª edição do Caloura Blues já estão à venda. O evento decorre nos dias 26 e 27 de julho, na Baixa d'Areia, na vila de Água de Pau, numa organização da autarquia de Lagoa em parceria com Ninemedia.

Os interessados podem adquirir o bilhetes online, através da ticketline (https://bilhetes.calourablues.com) e do website do Caloura Blues (https://calourablues.com), bem como podem também comprar os seus ingressos nas lojas da ticketline. Para além disso, poderão fazê-lo no próprio dia do evento, das 18 horas à 1h30, à entrada do recinto.





De acordo com nota de imprensa, outra opção para residentes em outras ilhas, é a compra dos pacotes da Atlânticoline, disponíveis entre 30 e 85 euros, com viagem e passe geral incluído para os dois dias do festival.





Existe, assim, o Pacote Adulto Oriente para os residentes em Santa Maria por 61 euros, e o Pacote Adulto Central, para residentes do Grupo Central por 85 euros.





Para os mais jovens, existe disponível um Pacote Interjovem, que inclui viagem de barco e bilhetes para o festival, por 30 euros. Estes pacotes podem ser adquiridos na loja oficial da Atlânticoline, nas Portas do Mar, Ponta Delgada, na RIAC e agências aderentes, explica a mesma nota.





Os bilhetes diários têm o custo de 10 euros e 15 euros o passe para os 2 dias do festival. O preço para os munícipes é de 5 euros o bilhete diário e 10 euros o passe para os 2 dias.





A entrada é gratuita para as crianças até aos 12 anos (inclusive), desde que acompanhadas por um adulto portador de ingresso. Por outro lado, os munícipes, recenseados no concelho de Lagoa, para poderem usufruir do desconto, terão que fazer prova, através do cartão de cidadão, na entrada do recinto do Caloura Blues.