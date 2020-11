Biden vai anunciar na terça-feira nomes de membros do futuro Governo

"Vão ver as primeiras nomeações do presidente eleito na terça-feira desta semana", afirmou o futuro chefe de gabinete de Biden à cadeia televisiva ABC, sem precisar quais serão as pastas ou avançar qualquer nome.

"É preciso esperar. Será o presidente eleito a fazer isso na terça-feira", disse.

Ron Klain, um democrata de 59 anos, foi o primeiro chefe de gabinete de Biden quando este era vice-presidente, a partir de 2009.

Biden já escolheu alguns conselheiros que vão acompanhá-lo na Casa Branca, mas os nomes de membros da futura administração, que deve ser diversificada, ainda não são conhecidos.

O presidente eleito, que prometeu "um Governo que represente a América", continua a instalar a sua equipa de transição, apesar dos vários recursos à justiça dos advogados de Donald Trump, que recusa reconhecer a derrota nas eleições de 03 de novembro.

Esta atitude "é nociva", denunciou Ron Klain, "mas isso não vai mudar o resultado do que acontecerá no dia 20 de janeiro ao meio-dia: Joe Biden será o próximo presidente dos Estados Unidos".