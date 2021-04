Biden destaca criação de emprego bem remunerados no investimento verde

“É uma oportunidade de criar milhões de empregos bem remunerados em todo o mundo, em setores inovadores. Este desafio e essas oportunidades serão enfrentados por trabalhadores de todas as nações”, disse Biden na abertura do dia de encerramento da Cimeira do Clima.

O Presidente norte-americano deu como exemplo o seu plano de infraestruturas, no valor de 2,25 biliões de dólares (cerca de 1,86 biliões de euros), recentemente apresentado e que deve ser aprovado pelo Congresso, como exemplo do novo impulso económico que inclui o combate à crise climática.

O segundo dia da Cimeira do Clima, organizada pelos Estados Unidos e que reúne, em formato virtual, mais de 40 líderes mundiais, terá como foco a colaboração entre os setores público e privado para atingir as ambiciosas metas de redução das emissões de gases de efeito estufa, anunciadas na quinta-feira.

Os participantes de hoje na Cimeira do Clima incluem Bill Gates, copresidente da Fundação Bill e Melinda Gates; Michael Bloomberg, enviado especial da ONU para o Clima; e Fatih Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia.

Estados Unidos, Brasil, Japão e Coreia do Sul anunciaram na quinta-feira novas metas para reduzir as suas emissões de gases e alcançar a neutralidade climática até 2050 – um objetivo que a União Europeia também assumiu e que potências como China e Rússia prometeram analisar.

Biden comprometeu-se a acelerar a redução das emissões dos EUA entre 50% e 52% até 2030, comparando com os níveis de 2005 - o dobro da meta inicial do Acordo de Paris, que tinha sido abandonado pelo seu antecessor, Donald Trump.