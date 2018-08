Biblioteca Pública Luís da Silva Ribeiro apresenta "Documento do Mês"

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, apresenta na próxima segunda-feira, dia 3 de setembro, pelas 14 horas, o documento que estará em destaque na vitrine da sala de atendimento do arquivo durante o próximo mês.

O "Documento do Mês" em setembro, que será apresentado por Fátima Simão e João Félix, é uma certidão dos serviços prestados por João de Ávila no provimento e defesa do galeão 'São Lourenço', com a identificação "Angra, 1654 set. 18/Cartório dos Condes da Praia, Mç. 24, Doc.43", refere nota.



A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro possui um vasto conjunto de fontes documentais que podem complementar e enriquecer as informações sobre a genealogia, a história local, a história das mentalidades, entre outras áreas.