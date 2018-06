Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça acolhe conferência sobre Vitorino Nemésio

A génese de Mau Tempo no Canal, o encontro com os cenários geográficos da cidade da Horta, e das ilhas do Faial, do Pico e São Jorge e ainda a Terceira, são os temas que o jornalista, investigador e académico António Valdemar abordará na sua conferência.

Esta comunicação, que se integra nas comemorações do 40.º aniversário da morte de Vitorino Nemésio, será ilustrada com imagens da época, numa apresentação da autoria do designer Álvaro Carrilho.