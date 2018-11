Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo promove encontro com o escritor Joel Neto

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, promove na próxima quinta-feira, dia 8 de novembro, pelas 18 horas, a realização de mais um “Encontro com o Escritor”, desta vez com Joel Neto, numa sessão moderada por Pedro Corvelo.

Na sessão, que é aberta a todos os interessados, haverá oportunidade para conhecer um pouco mais deste romancista e colunista português, autor de uma dúzia de livros dos mais diferentes géneros, que começou por atingir os tops de vendas nacionais com as obras 'Arquipélago' e 'A Vida no Campo', refere nota do Gacs.







Joel Neto estudou Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e, depois de década e meia de trabalho como repórter, editor e chefe de redação em vários jornais e revistas portugueses, regressou à ilha Terceira em 2012, determinado a dedicar-se inteiramente à literatura.







Os seus livros e contos estão traduzidos e ou publicados em países como Reino Unido, Espanha, Itália, Polónia, Brasil ou Japão.