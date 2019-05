Biblioteca Pública da Horta instala escultura “Duas Cunhas”, de Agnes Juten

As mais lidas

Esta peça, que ficará patente ao público no jardim da Biblioteca, integrou a exposição “Esculturas, desenhos, projetos”, realizada pela artista, na Horta, no último trimestre de 2018. A holandesa Agnes Juten vive e trabalha atualmente na Horta, tendo realizado a sua primeira exposição na Biblioteca em 2012.

