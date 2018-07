Biblioteca Municipal Silvestre Ribeiro promove atividades lúdicas junto dos mais novos

A Biblioteca Municipal Silvestre Ribeiro, na Praia da Vitória, está a promover, no âmbito da 8ª edição da iniciativa "Biblioteca Divertida", diversas atividades de caráter lúdico e recreativo, dirigidas a crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos.

Estas ações, que se encontram a decorrer até ao dia 27 de julho, estão também previstas durante o mês de agosto, nomeadamente até ao dia 29, diz nota da autarquia que refere ainda que as atividades, realizadas no espaço infanto-juvenil da biblioteca e no jardim exterior do edifício da Casa das Tias, iniciam-se às 10 horas e terminam por volta das 12 horas , não sendo necessária inscrição prévia. À tarde, as mesmas começam pelas 14 horas, terminando por volta das 16 horas.





Relativamente aos grupos (jardins de infância, atl’s e campos de férias) os interessados em participar devem efetuar as suas inscrições prévias presencialmente na biblioteca, através do endereço de correio eletrónico: biblioteca@cmpv.pt ou pelo contacto telefónico: 295 542 119.



As atividades direcionadas a grupos terão a duração de uma hora e decorrerão no período da manhã.

A “Hora do Conto” mantém-se às quartas-feiras, concretizando-se às 15 horas, apenas no mês de julho.

A ação “Biblioteca Divertida” surge no âmbito da estratégia municipal de promoção da leitura junto das novas gerações, estimulando a criatividade das mesmas, durante os tempos livres.