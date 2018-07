Biblioteca acolhe espólio de José de Almeida Pavão

As mais lidas

A biblioteca assinou um protocolo de doação com Leonor de Almeida Pavão, herdeira do antigo diretor da instituição, cumprindo a vontade de José de Almeida Pavão.

Entre os documentos doados está "o original de uma carta inédita de Antero de Quental à irmã, que passa a integrar a livraria/arquivo do poeta", anunciou o Governo Regional.

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, nos Açores, vai acolher o espólio de José de Almeida Pavão, antigo diretor da instituição e "figura açoriana de particular relevo na esfera pública e privada", anunciou hoje o Governo Regional.

