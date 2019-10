Besiktas empata com Ankaraguçu antes da receção ao Sporting de Braga

O Besiktas empatou este sábado sem golos em casa do Ankaraguçu, na oitava jornada da Liga turca de futebol, e continua longe dos primeiros lugares no campeonato, antes de receber o Sporting de Braga para a Liga Europa.

Com Pedro Rebocho sem sair do banco, o Besiktas somou novo empate e venceu apenas duas vezes em oito rondas, contando agora nove pontos, os mesmos do Ankaraguçu, que teve Tiago Pinto a titular.

Os turcos recebem os minhotos na quinta-feira, em jogo da terceira jornada do grupo K da Liga Europa de futebol.

Antes, o Gençlerbirligi venceu hoje pela primeira vez no campeonato graças a uma grande exibição de Daniel Candeias, que apontou três dos seis golos do triunfo em casa do Antalyaspor, além de duas assistências para um 'bis' de Sio, com Stancu a completar o marcador.