Bernardo Sousa sai na frente do Rali do Pico

A primeira especial do Rali do Pico contou com bastante público nas ruas da Vila da Madalena, pese embora o forte vento e frio que se fez sentir na sexta-feira à noite. Bernardo Sousa conseguiu, ainda, registar o melhor tempo de sempre na especial citadina, batendo por 0,1 segundos o registo obtido por Ricardo Moura no ano passado.

O VII Pico Play/AutoAçoreana Rali prossegue este sábado com as últimas 8 classificativas: Carregadouro - Gingeiras 1 e 2, Candelária - Cabeço Grande 1 e 2, Cabeço Chão - Alto Barreiro 1 e 2, Carregadouro - Monte 1 e 2, com as emoções a começarem às 10:00.

Acompanhe o rali do Pico na emissão especial da Açores TSF/Açoriano Oriental.

Veja aqui os tempos on-line.