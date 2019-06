Benjamin Clementine no Teatro Micaelense

Sob o mote “Uma noite com Benjamin Clementine e o seu quinteto de cordas parisiense”, o músico vai apresentar temas do seu álbum de estreia “At Least For Now”, que lhe valeu o Mercury Prize, e do seu mais recente disco, “I Tell A Fly”, amplamente aclamado pela crítica, que o levou a ser considerado pela americana NPR (National Public Radio) como “um George Orwell musical do nosso tempo”.