Benitez assume derrota e diz que será um adepto "vigilante"

“Saberemos tirar as devidas ilações dos resultados deste ato eleitoral, e continuaremos o que sempre fomos, um grupo de sócios informado, vigilante e participativo na vida ativa do Sport Lisboa e Benfica”, disse Benitez, poucos minutos depois de terem sido conhecidos os resultados oficiais.

Rui Costa, que será o 34.º presidente da história do clube, recebeu 84,48% dos votos do universo recorde de 40.085 votantes, enquanto Francisco Benitez teve 12,24%, naquele que foi o ato eleitoral mais concorrido da história do clube.

Após serem conhecidos, pela voz do presidente da Assembleia Geral, António Pires de Andrade, os números oficiais, Benitez lembrou que Rui Costa pediu união à oposição no caso de ser eleito, mas quis lembrar ao ex-jogador que “a união não se pede, mas conquista-se”.

O candidato da Lista B disse também que assumia a derrota, embora considere que existiram pequenas conquistas.

“O Servir o Benfica sempre defendeu o voto físico e que as eleições se realizassem a um dia não útil. Não podemos subestimar o contributo destes fatores para a mobilização a que assistimos, aliados à confiança de um processo dado por um regulamento eleitoral”, sublinhou.

Nas eleições no Benfica, que decorreram entre as 08:00 e 22:00 de sábado, e aconteceram menos de um ano após o último ato eleitoral, Rui Costa sucede a Luis Filipe Vieira, presidente que renunciou em julho, depois de ser detido.

Vieira foi um dos quatro detidos no início de julho numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do Benfica e Novo Banco e está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação.