Benfica vence Sporting 3-1 e recupera título nacional de voleibol

O Benfica recuperou esta quinta feira o título de campeão nacional de voleibol, ao vencer no Pavilhão João Rocha o Sporting por 3-1, no quarto jogo da final da edição de 2018/19.

Os ‘encarnados’, que tinham perdido o primeiro jogo por 3-0, no reduto dos ‘leões’, e vencido os segundo e terceiro encontros por 3-0 e 3-2, respetivamente, em casa, impuseram-se pelos parciais de 19-25, 25-23, 25-16 e 29-19.

Com o título conquistado, o Benfica chega aos oito troféus, o mesmo número do Leixões e mais dois do que o Sporting, num palmarés liderado pelo Sporting de Espinho, com 18 títulos nacionais.