Benfica vence pela margem mínima e é hexacampeão feminino de futstal

Depois de um trajeto imaculado na fase regular, com 22 vitórias em outras tantas jornadas, e de ter vencido a Taça de Portugal e a Taça da Liga diante do mesmo adversário de hoje (4-1 em ambas as ocasiões) e, no início da época, a Supertaça também às fafenses (4-3 no desempate por grandes penalidades), o Benfica confirmou este sábado a hegemonia total na modalidade nos últimos anos ao sagrar-se campeão nacional pela sexta vez consecutiva.

Num jogo equilibrado em que teve que sofrer até ao fim e em que até entrou a perder, o Benfica soube gerir a vantagem que adquiriu e fez prevalecer a sua experiência.

O Nun’Álvares vendeu cara a derrota e esteve perto do empate algumas vezes, como a 12 segundos do fim, com um remate à barra de Carla Vanessa.

No quarto jogo da final, depois das vitórias na primeira e terceira partidas (2-0 e 4-1), contra apenas uma das fafenses no segundo encontro (1-0), o Nun’Álvares marcou primeiro, por Taninha (quatro minutos).

Contudo, uma forte reação das ‘águias’ permitiu a reviravolta no marcador ainda na primeira parte, com golos de Fifó (06 e 18, o primeiro um grande ‘chapéu’ à guardiã contrária, ainda antes do meio-campo) e Angélica Alves (18), tendo a equipa da casa reduzido em cima do intervalo, por Carla Vanessa (20), num golpe de cabeça após passe longo da sua guarda-redes.

No segundo tempo, a toada foi semelhante e Angélica Alves ‘bisaria’ após uma excelente jogada coletiva do Benfica (29 minutos).

Dois minutos depois, o Nun’Álvares reduziu, com Cátia Morgado a concluir um rápido contra-ataque. Empurrada pelos adeptos, a equipa da casa acreditou no empate e, aos 35 minutos, só Ana Catarina, com uma grande saída da baliza, o impediu parando o remate de Káká.

Na resposta imediata, foi Maria Odete Rocha a fazer o mesmo a tentativa de Sara Ferreira.

A guarda-redes do Benfica voltou a ser fundamental aos 37 minutos, ao bloquear o remate de primeira de Carla Vanessa.

Com minuto e meio para jogar, as fafenses prescindiram da guarda-redes pera fazer valer a superioridade de cinco jogadoras de campo e Carla Vanessa ainda enviou a bola ao ferro, mas o resultado manteve-se.