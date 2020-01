Benfica vence FC Porto e está na final da Taça Hugo dos Santos de basquetebol

As ‘águias’ conseguiram recuperar de uma desvantagem de 39-50 ao intervalo para forçar o primeiro prolongamento, com um resultado de 90-90 no final de uma segunda parte marcada pela lesão grave do seu extremo Betinho Gomes, que teve de ser imobilizado e transportado de ambulância para o hospital.

A final está marcada para as 16:00 de domingo, frente ao conjunto de Oliveira de Azeméis, que derrotou o Sporting por 93-88, também após dois prolongamentos, na primeira meia final do dia.