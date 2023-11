Benfica suou para eliminar Famalicão da Taça de Portugal

Um triunfo sofrido e obtido nos últimos 20 minutos, num encontro em que o Famalicão até teve oportunidades para surpreender o Benfica, mas onde dois minutos de desacerto deitaram tudo a perder: o golo na própria baliza de Riccieli, aos 72 minutos, e o vermelho, aos 74. Depois, tudo ficou mais fácil para os ‘encarnados’ e o segundo golo surgiu aos 77.

A quatro dias de receber os italianos do Inter Milão, na quinta e penúltima jornada do Grupo D da ‘champions’, e a precisar de pontuar para pode acalentar a esperança de seguir para a Liga Europa, o treinador alemão não fez poupanças e repetiu a equipa que venceu o Sporting (2-1) no campeonato, fazendo apenas uma alteração, no ataque, onde figurou Tengstedt, autor do golo da vitória frente aos ‘leões’, no lugar de Musa.

Com um início de jogo muito dividido, a primeira situação de grande perigo aconteceu aos 16 minutos, quando Di María isolou Tengstedt na cara de Luiz Júnior. O avançado do Benfica em vez de rematar procurou contornar o guarda-redes famalicense, perdeu posição e o melhor que conseguiu foi ganhar um canto.

Apesar do claro domínio de bola por parte dos ‘encarnados’, os comandados de João Pedro Sousa não se amedrontaram e dividiram as oportunidades de golo com o Benfica, onde os guarda-redes Luiz Júnior e Trubin acabaram por ser as figuras de destaque ao segurarem o ‘nulo’ na primeira parte.

Sem alterações no reatamento do encontro, Otamendi, aos 47 minutos, teve na cabeça a oportunidade de fazer o primeiro, mas a bola passou a centímetros da baliza do Famalicão.

Insatisfeito com o rumo do jogo, João Pedro Sousa fez sair Henrique Araújo, jogador fortemente aplaudido pelos adeptos do Benfica, e que se encontra cedido ao Famalicão, e Théo Fonseca, tendo entrado Jhonder Cádiz e Alex Dobre, respetivamente.

Com o passar dos minutos, os jogadores do Benfica foram perdendo gás, mas o Famalicão parecia estar mais preocupado em defender do que em atacar.

Ainda que Tengstedt, aos 66 minutos, tenha estado perto de inaugurar o marcador, a verdade é que com o passar do tempo o Benfica estava a colocar-se a jeito para ser surpreendido, por um lado, e por outro levar o jogo para prolongamento, o que provocaria mais desgaste físico em vésperas de disputar a Liga dos Campeões.

Situações que não convinham aos ‘encarnados’, mas que não pareciam incomodar o treinador Roger Schmidt, que, com as mãos nos bolsos, teimava em não refrescar a equipa.

Teve a sorte de, aos 72 minutos, Riccieli, ao tentar cortar um cruzamento de Tengstedt, ter introduzido a bola na própria baliza.

Como um azar nunca vem só, o Famalicão ficou reduzido a 10 elementos, aos 74 minutos, quando Otávio derrubou Tengstedt, quando este já ia disparado para a baliza de Luiz Júnior e ficaria apenas com o guarda-redes pela frente.

Estes dois minutos de desacerto do Famalicão acabaram por facilitar a vida ao Benfica que ampliaria a contagem, aos 77 minutos, quando Rafa, servido por João Mário, rematou em arco para o poste mais distante da baliza do Famalicão.

Só depois disto, Roger Schmidt mexeu na equipa. Retirou Tengstedt e Florentino e colocou em campo Musa e Kokçu.

Até ao final, destaque apenas para a entrada de Tiago Gouveia, Chiquinho e Tomás Araújo.