Benfica sofre primeira derrota e falha 'assalto' à liderança

O Benfica podia sair da oitava jornada como líder isolado da I Liga de futebol, mas tudo lhe correu mal no Jamor, onde perdeu 2-0 com o Belenenses e deixou o Sporting de Braga sozinho na frente.

Mais do que isso, com a primeira derrota na Liga, os 'encarnados' podem ser ultrapassados já no domingo pelo campeão FC Porto, que recebe o Feirense e, em caso de vitória, deixará o Benfica na terceira posição da tabela.

No Estádio Nacional, o Belenenses conseguiu quebrar com a tendência de não conseguir ombrear com o Benfica, quando este visitava o Restelo. Marcou aos 36, grande penalidade de Eduardo Henrique, e aos 42, através de Keita, passando o resto do jogo a aguentar uma vantagem que acabou por render mesmo os três pontos.

O Benfica foi mais ofensivo, mais dominador, tudo tentou, sem desistir. Mas nem atenuar a derrota aconteceu, com uma sucessão de falhanços, um golo anulado (Seferovic), e, sobretudo, um penálti falhado, por Salvio, aos 32, que permitiu a defesa de Muriel.

O guarda-redes brasileiro foi protagonista, ao logo do jogo, de uma mão cheia de excelentes intervenções que contribuíram para o segundo desaire seguido das ‘águias’, quatro dias após a derrota em Amesterdão, com o Ajax (1-0), com um golo nos descontos.

Com este desaire, o empate do Sporting de Braga em Guimarães (1-1), sexta-feira, ganha outro sabor, já que isola os 'guerreiros do Minho' no comando, pelo menos até domingo.

Os 'arsenalistas' estão com 18 pontos, contra 17 do Benfica e do Rio Ave, que ganhou hoje ao Desportivo de Chaves por 1-0 e está a produzir o melhor arranque de sempre nas suas presenças no primeiro escalão.

Do atual quarto lugar, com 15 pontos, o campeão FC Porto pode saltar para a frente da tabela, com os mesmos pontos dos bracarenses, mas melhor diferença de golos.

Quem sobe ao quinto lugar, com 14 pontos, é o Santa Clara: os açorianos venceram na Vila das Aves por 2-1 e prosseguem focados na luta pelo acesso à Liga Europa.

Assim, o Sporting desceu para sexto, com 13 pontos. Mas se ganhar domingo ao Boavista, sobe a quarto ou quinto e, sobretudo, 'reentra' na luta pelo campeonato, já que fica a dois pontos do primeiro lugar.