Benfica regressa às vitórias e tudo fica igual na topo da I Liga

No Funchal, após os desaires com o Sporting de Braga (3-2) na Luz e com o Boavista (3-0) no Bessa, os ‘encarnados’ voltaram a ‘sorrir’, mas com algum sofrimento à mistura, já que tiveram de dar a volta ao marcador.

Nos Barreiros, com ‘assistência’ de Otamendi, numa tentativa infeliz do central argentino em atrasar a bola para o guarda-redes Vlachodimos, o avançado Rodrigo Pinho abriu a contagem, aos 14 minutos, e fez o seu sexto tento na competição.

Ainda antes do intervalo, Pizzi empatou a partida, aos 32 minutos, e, pouco depois do arranque da segunda parte, aos 51, o brasileiro Everton consumou a reviravolta no jogo e confirmou o regresso as vitórias da equipa de Jorge Jesus no campeonato.

A oitava jornada deixou tudo igual nas quatro primeiras posições da I Liga, com o Benfica a manter-se no terceiro lugar com 18 pontos, em igualdade com o Sporting de Braga, que é terceiro, e a quatro pontos do Sporting, que tem 22. O FC Porto é quarto, com 16.

No sábado, os ‘leões’ venceram por 2-1 na receção ao Moreirense, enquanto o FC Porto foi aos Açores bater o Santa Clara, por 1-0. Igual resultado fez o Sporting de Braga no domingo, frente ao Farense, no Minho.

Na próxima ronda, o atual líder da I Liga joga no campo do Famalicão e o Sporting de Braga defronta fora o Belenenses SAD. O Benfica recebe o Paços de Ferreira e o FC Porto terá pela frente o Tondela, no Dragão.

Na outra ponta da classificação, o Marítimo já não sabe o que é vencer desde o triunfo no campo do FC Porto (3-2) e registou a quarta derrota nos últimos cincos jogos.

Os madeirenses seguem no 15.º lugar, com sete pontos, em igualdade com Portimonense e Boavista, com os ‘axadrezados’ a estarem em zona de descida.