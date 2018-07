Benfica recebe Sporting no primeiro ‘clássico’ da I Liga, à terceira jornada

Numa cerimónia marcada por um erro, que ditou uma correção de um número e, consequentemente, a criação de novas grelhas para as duas competições profissionais, destaque para o embate entre os dois rivais de Lisboa à terceira jornada.

Se na primeira versão tinha sido ditado que o Sporting recebia o Benfica na terceira jornada, na segunda, a definitiva, são as 'aguias' que recebem os 'leões', igualmente na terceira ronda, em 26 de agosto.

O sorteio ditou ainda que, à sétima jornada, o Benfica receba o FC Porto, no dia 07 de outubro, enquanto o Sporting fecha a primeira volta com a receção ao FC Porto, no dia 12 de janeiro de 2019.

O Sporting recebe o Benfica em 03 de fevereiro, em jogo da 20.ª jornada, sendo que os 'encarnados' se deslocam ao Dragão' para defrontar o FC Porto em 03 de março, na 24.ª ronda, e os 'leões' medem forças com os 'azuis e brancos' na 34.ª e penúltima jornada da prova, em 19 de maio.

- ‘Clássicos’ da edição 2017/18 da I Liga portuguesa de futebol:

3.ª jornada (26 de agosto): Benfica - Sporting

7.ª jornada (07 de outubro): Benfica - FC Porto

15.ª jornada (12 de janeiro): Sporting – FC Porto

20.ª jornada (03 de fevereiro): Sporting - Benfica

24.ª jornada (03 de março): FC Porto - Benfica

34.ª jornada (19 de maio): FC Porto - Sporting